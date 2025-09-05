venerdì, Settembre 5, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, blitz antidroga nella notte: 21enne arrestato con 4 chili di stupefacenti

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Un normale controllo di routine si è trasformato in un colpo importante al traffico di droga nel cuore di Napoli. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, insieme al personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno fermato un’autovettura in via Sant’Antonio Abate con a bordo il giovane. La perquisizione ha portato al rinvenimento di un involucro contenente circa 8 grammi di marijuana. Il sospetto che il ragazzo potesse detenere altro materiale illecito ha spinto i poliziotti a estendere i controlli alla sua abitazione. Qui la scoperta: circa 3,8 chili di marijuana, 400 grammi di hashish e un bilancino di precisione, strumenti tipici dell’attività di confezionamento delle dosi destinate allo spaccio. Il 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Irpinia, incendio doloso distrugge un ettaro di vegetazione: 66enne ai domiciliari
Next article
Castellammare, due gemelline premature salvate dai medici del San Leonardo
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com