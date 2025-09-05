NAPOLI (rgl) – Un normale controllo di routine si è trasformato in un colpo importante al traffico di droga nel cuore di Napoli. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, insieme al personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno fermato un’autovettura in via Sant’Antonio Abate con a bordo il giovane. La perquisizione ha portato al rinvenimento di un involucro contenente circa 8 grammi di marijuana. Il sospetto che il ragazzo potesse detenere altro materiale illecito ha spinto i poliziotti a estendere i controlli alla sua abitazione. Qui la scoperta: circa 3,8 chili di marijuana, 400 grammi di hashish e un bilancino di precisione, strumenti tipici dell’attività di confezionamento delle dosi destinate allo spaccio. Il 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.