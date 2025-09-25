CASAPULLA (rgl) – Controlli serrati nei cantieri edili del Casertano: nel pomeriggio di martedì i carabinieri della stazione di San Prisco, affiancati dal personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno fatto irruzione in un cantiere di via Circumvallazione a Casapulla, dove erano in corso lavori sulla rete idrica comunale. L’ispezione ha messo in luce che l’azienda che gestiva il sito non disponeva delle autorizzazioni necessarie e impiegava tre operai totalmente in nero, privi di contratto e delle tutele previste dalla legge. Come se non bastasse, i militari hanno riscontrato anche la mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti, obbligo fondamentale per garantire condizioni minime di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Al termine delle verifiche, l’amministratore unico della società è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e destinatario di un’ammenda di 5.695,36 euro. Per l’impiego dei tre lavoratori irregolari è scattata inoltre una pesante sanzione amministrativa pari a 15.066,66 euro, mentre per il cantiere è arrivata la sospensione immediata delle attività.