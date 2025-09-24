NAPOLI (rgl) – Un arsenale e decine di dosi di droga nascoste in uno stabile abbandonato. È quanto hanno scoperto ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, impegnati nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la diffusione di armi e sostanze stupefacenti. Durante un controllo in via Villa San Giovanni, i poliziotti hanno rinvenuto 84 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 200 grammi e 12 involucri di hashish pari a 300 grammi, già pronti per lo spaccio. Accanto alla droga sono stati trovati un bilancino di precisione, due coltelli e diverso materiale per il confezionamento. La sorpresa maggiore è arrivata con il ritrovamento di una pistola replica Bruni modello 92 con caricatore, ben otto caricatori per armi di diverso tipo e 15 cartucce per arma lunga calibro 12: un vero e proprio kit che lascia intendere la pericolosità del deposito. Tutto il materiale, occultato da ignoti, è stato sequestrato. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e ricostruire i canali di approvvigionamento.