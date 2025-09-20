sabato, Settembre 20, 2025
AFRAGOLA (rgl) – Tentativo di furto singolare, ieri mattina, in un supermercato di via Pietro Donadio ad Afragola. Una 28enne, I.M., ha cercato di uscire dal negozio con sacchetti pieni di prodotti e altri articoli occultati all’interno di un body. Il personale del supermercato ha notato il comportamento sospetto della donna poco dopo le casse e ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria, che hanno proceduto alla perquisizione. Oltre ai sacchetti pieni di merce non pagata, i militari hanno rinvenuto altri prodotti nascosti nel body indossato dalla donna. I.M. è stata arrestata per furto. L’arresto è stato successivamente convalidato e la donna è stata liberata.

