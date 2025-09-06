AVELLINO (rgl) – “Irreperibile”, “Sconosciuto”: così sono tornate indietro quasi 500 bollette Tari inviate dal Comune di Pietradefusi, in provincia di Avellino. Un disservizio clamoroso che ha coinvolto non solo semplici cittadini, ma anche il sindaco Nino Musto, i consiglieri comunali, il parroco e diversi professionisti del piccolo centro della Media Valle del Calore. Le cartelle per il pagamento della tassa sui rifiuti, spedite lo scorso 12 agosto, non sono mai arrivate a destinazione. A pagarne le conseguenze potrebbe essere l’incaricato della consegna, ora sotto indagine interna dopo la denuncia presentata dal primo cittadino alle Poste. Intanto, la mancata consegna ha fatto scattare in automatico le sanzioni per ritardato pagamento, ma gli utenti non dovranno temere: le penalità saranno annullate, dato che i contribuenti non hanno alcuna responsabilità. Per correre ai ripari, il sindaco e gli amministratori hanno deciso di impegnarsi personalmente nella distribuzione degli avvisi di pagamento, trasformandosi per qualche giorno in veri e propri “postini”.