CAIVANO (rgl) – Caivano si sveglia blindata. Dalle prime ore di questa mattina è scattata un’operazione interforze “ad alto impatto” che vede impegnati oltre 150 uomini tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Metropolitana, con il supporto dei Vigili del Fuoco. L’intervento arriva dopo un fine settimana segnato da violenza e intimidazioni: sabato scorso, al Parco Verde, si sono verificate due “stese”, con colpi d’arma da fuoco esplosi ad altezza d’uomo; il giorno successivo, durante la messa domenicale nella chiesa di San Paolo Apostolo, un parente di un esponente di spicco del clan Ciccarelli ha consegnato a don Maurizio Patriciello un plico contenente un proiettile, chiaro messaggio di morte al sacerdote da anni in prima linea contro la camorra. La risposta dello Stato è stata immediata. Oltre al rafforzamento della scorta del parroco e dei controlli nell’area circostante la parrocchia, questa mattina il massiccio dispiegamento di forze ha dato vita a controlli capillari nelle strade, nelle piazze e nei palazzi del quartiere, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e affermare la presenza delle istituzioni.