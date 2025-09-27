CAIVANO (rgl) – La serata del Parco Verde di Caivano è stata squarciata da una raffica di colpi d’arma da fuoco. Una decina di persone, a bordo di sei o sette tra scooter e moto, ha seminato paura percorrendo a gran velocità le strade del rione ed esplodendo diversi colpi, in quello che appare come un chiaro episodio di “stesa”. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i colpi sarebbero stati esplosi in più punti del quartiere, ma la zona maggiormente interessata è stata quella di viale Margherita, nei pressi del blocco B, all’altezza dell’incrocio con via dei Tulipani. Qui i militari hanno rinvenuto otto bossoli, ma non si esclude che possano emergere ulteriori elementi man mano che proseguiranno i rilievi. Sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Caivano, sono intervenuti anche gli uomini del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Le indagini puntano a ricostruire l’esatto percorso compiuto dal gruppo in sella ai motocicli e a chiarire le finalità dell’azione.