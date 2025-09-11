CALVIZZANO (rgl) – Un coltello e una pistola scenica hanno acceso la lite notturna scoppiata in un centro accoglienza di Calvizzano, dove tre ospiti sono finiti in ospedale con lievi ferite. L’episodio si è verificato all’interno di un Centro di Accoglienza Straordinaria per richiedenti asilo politico. Secondo una prima ricostruzione, un cittadino tunisino avrebbe aggredito due connazionali del Bangladesh, brandendo un coltello e una pistola che in seguito si è rivelata priva di capacità offensiva. La colluttazione, degenerata rapidamente in un principio di rissa che ha coinvolto altri ospiti della struttura, è stata interrotta dall’intervento tempestivo dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano e dei militari della locale stazione. I militari hanno riportato la calma e impedito che la situazione sfuggisse al controllo. Identificati i tre protagonisti, sono stati denunciati e accompagnati in ospedale, dove i sanitari hanno diagnosticato solo lesioni lievi.