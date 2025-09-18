GIRONA (Spagna) – Un piccolo borgo immerso nel verde, poco più di duemila abitanti, a un passo da Girona e a un centinaio di chilometri da Barcellona. Sant Julià de Ramis, all’apparenza luogo ideale per vivere in tranquillità, era in realtà diventato il rifugio dorato di un ricercato internazionale. Lì, lontano da Marano di Napoli e dai riflettori della giustizia, aveva trovato riparo Vittorio Raiola, 34 anni, considerato vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta e ritenuto a capo di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti. Raiola era sparito dal 6 agosto dello scorso anno, quando si era sottratto a una misura cautelare nell’ambito di un’inchiesta che aveva coinvolto 32 persone. Da allora, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Dda di Napoli, non hanno mai interrotto le indagini. Tassello dopo tassello, grazie alla collaborazione della Polizia Nazionale spagnola e al supporto della rete @ON finanziata dalla Commissione Europea e guidata dalla Direzione Investigativa Antimafia in coordinamento con la Dcsa, il cerchio si è chiuso. L’arresto è avvenuto pochi giorni fa: la polizia iberica, seguendo le tracce indicate dagli investigatori italiani, ha intercettato Raiola all’uscita di una struttura ricettiva dove si era registrato sotto falso nome. Insieme a lui, una donna e un cittadino spagnolo. Per il 34enne, la latitanza si è così conclusa: oggi si trova ristretto in un carcere catalano, in attesa di estradizione.