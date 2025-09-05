POZZUOLI (rgl) – Un esercito di micro-terremoti racconta la vera natura dell’attuale fase di “unrest” ai Campi Flegrei. Un team internazionale di scienziati guidato dalla Doerr School of Sustainability di Stanford, in collaborazione con l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv e l’Università Federico II di Napoli, ha pubblicato sulla rivista Science lo studio A clearer view of the current phase of unrest at Campi Flegrei Caldera. La ricerca, che ha applicato tecniche di intelligenza artificiale ai sismogrammi registrati dal 2022 alla metà del 2025, ha permesso di identificare oltre 50mila terremoti, offrendo un catalogo sismico ad altissima definizione. I dati hanno chiarito che la quasi totalità degli eventi ha origine tettonica, con profondità inferiori ai 4 km, senza evidenze di risalite significative di magma. Gli studiosi hanno individuato un sistema di faglie ad anello che circonda la zona di sollevamento della caldera, estendendosi dalla terraferma fino al Golfo di Napoli. “Per la prima volta – spiega il professor Warner Marzocchi della Federico II – osserviamo faglie ben definite vicino a Pozzuoli, utili per stime più precise della pericolosità sismica dell’area”. Unica eccezione, alcuni eventi “ibridi” localizzati a meno di un chilometro di profondità, in prossimità del duomo lavico di Accademia: fenomeni dovuti all’interazione tra roccia, fluidi e gas, di origine idrotermale, come ha evidenziato la ricercatrice dell’Ingv Anna Tramelli. Il nuovo sistema di analisi dei segnali sismici, implementato durante la ricerca, è già attivo e, una volta superata la fase di verifica, consentirà di individuare in tempo quasi reale anche le variazioni più sottili nel comportamento della caldera.