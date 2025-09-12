NAPOLI (rgl) – Un passo avanti per riconoscere il legame indissolubile tra uomo e animale. In Campania potrebbe presto diventare realtà la possibilità di tumulare le ceneri di cani e gatti nella stessa tomba del loro padrone. La novità arriva da una proposta di legge approvata all’unanimità dalla Commissione sanità del Consiglio regionale, che ora attende il via libera dell’Aula. Il testo integra la normativa funeraria regionale e prevede la possibilità di custodire nello stesso sepolcro le ceneri degli animali da compagnia insieme a quelle dei propri familiari, “riconoscendo il profondo legame affettivo che si instaura tra gli esseri umani e i loro animali di affezione”. Il provvedimento, che rappresenta una svolta culturale oltre che normativa, mira a offrire ai cittadini campani una nuova opzione per onorare i loro compagni a quattro zampe anche dopo la morte. Tuttavia, i tempi rischiano di allungarsi: con la consiliatura regionale ormai agli sgoccioli e le elezioni previste a fine novembre, sarà probabilmente compito dei nuovi consiglieri completare l’iter legislativo.