CASERTA (rgl) – Paura nella notte a Capodrise, dove una villetta a due piani è stata avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 3.30 in via Fratelli Bandiera: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, partiti dalla sede centrale. All’arrivo, la squadra di soccorso si è trovata davanti a un rogo già esteso a tutto l’immobile, con il crollo parziale di alcune strutture murarie. L’intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di circoscrivere l’incendio e di evitare che il fuoco si propagasse alle abitazioni vicine, scongiurando conseguenze più gravi. Fortunatamente, la casa era stata già evacuata dai residenti prima che le fiamme la divorassero, e non si registrano feriti. Restano ingenti, invece, i danni materiali alla villetta. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

