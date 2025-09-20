sabato, Settembre 20, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Carabinieri in azione a Capri: ritrovata 87enne messicana e salvati 5 australiani in mare

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
1 min.read

CAPRI (rgl) – Una giornata di grande impegno per i carabinieri dell’isola di Capri, ieri protagonisti di due diverse operazioni che hanno permesso di mettere in salvo una turista smarrita e un gruppo di vacanzieri in difficoltà in mare. Il primo allarme è scattato nel pomeriggio, quando una 87enne di nazionalità messicana, affetta da Alzheimer, si è allontanata dal gruppo organizzato con cui era arrivata sull’isola. Le ricerche sono partite immediatamente. Decisiva si è rivelata l’intuizione di una carabiniera fuori servizio, che ha riconosciuto l’anziana tra i passeggeri di un aliscafo diretto a Sorrento. Le immagini delle telecamere del porto hanno confermato la segnalazione. Intorno alle 20:20, la donna è stata rintracciata da una pattuglia radiomobile a Sorrento, in stato confusionale ma in buone condizioni. Dopo le cure dei sanitari del 118, è potuta rientrare con il suo gruppo turistico. La seconda operazione risale invece alla mattinata, quando i militari della motovedetta caprese hanno soccorso un natante con a bordo cinque turisti australiani, tra cui due minori. L’imbarcazione, rimasta alla deriva a circa 4 miglia dalla costa a causa della rottura del timone, era sospinta dalla corrente. I carabinieri hanno rimorchiato il natante fino al porto, garantendo la sicurezza di tutti i passeggeri, che non hanno riportato conseguenze.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Nola, bloccati due ladri d’auto: blitz della Polizia nella zona dell’ospedale
Next article
Alta Irpinia sotto controllo: quattro denunce e oltre 400 persone identificate
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com