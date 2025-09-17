CAPUA (rgl) – Un gesto istintivo, un intervento fulmineo, una vita strappata al pericolo. Nel pomeriggio di ieri un bambino di appena 10 anni è stato salvato a Capua grazie al coraggio e alla prontezza dei carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia. La segnalazione era arrivata al numero unico 112: un minore era stato visto pericolosamente in bilico sul davanzale di una finestra al terzo piano di un’abitazione in via Principi dei Normanni, mimando il gesto di volersi gettare nel vuoto. La macchina dei soccorsi si è subito attivata. La Centrale Operativa ha inviato sul posto una pattuglia e allertato contemporaneamente Vigili del Fuoco e personale del 118. Giunti in pochi istanti, i militari hanno trovato conferma della drammatica scena: mentre uno dei carabinieri, dalla strada, cercava di tranquillizzare il bambino, il capo equipaggio si è precipitato all’interno del palazzo. Dopo aver bussato insistentemente, la madre – in casa con altri due figli piccoli – ha aperto la porta consentendo al militare di entrare. Guidato dalla donna, il carabiniere ha raggiunto la stanza e, con un gesto fulmineo, ha afferrato il bambino proprio mentre era in bilico, riportandolo in salvo. Secondo la ricostruzione, il piccolo avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre per spostare una poltrona vicino alla finestra e arrampicarsi, ignaro dell’enorme rischio che stava correndo.