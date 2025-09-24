NAPOLI (rgl) – Questa mattina, nella storica caserma “della Vittoria” di Napoli, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando dell’Interregionale Carabinieri “Ogaden”, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. Al Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, che lascia Napoli per assumere a Roma l’incarico di Vice Comandante Generale, subentra il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli. La cerimonia si è tenuta davanti alla bandiera del 10° Reggimento Carabinieri Campania, con un reparto schierato in armi e la partecipazione di rappresentanze dell’Arma territoriale, in congedo e delle associazioni professionali militari. Nel suo commiato, il Generale Minicucci ha ringraziato i Carabinieri dell’Interregionale per il coraggio e l’impegno profuso, dedicando un commosso pensiero al Maresciallo Carlo Legrottaglie, caduto in servizio pochi giorni prima del congedo, e alla sua famiglia, sottolineando come il sacrificio degli uomini e delle donne dell’Arma rappresenti un esempio di servizio per il bene comune. Il Generale Masciulli, emozionato, ha dichiarato di assumere il comando con piena consapevolezza della responsabilità e del valore del servizio, impegnandosi a sostenere quotidianamente i Carabinieri e a rafforzare il ruolo delle stazioni come presidio di legalità per tutte le comunità, anche quelle più piccole e periferiche. Il Comandante Generale Luongo ha voluto rendere omaggio alla vedova e ai figli del Maresciallo Legrottaglie, ricordando anche il sacrificio di Salvo D’Acquisto, sottolineando come le storie di eroismo, pur in epoche diverse, incarnino lo spirito del servizio silenzioso e generoso che distingue l’Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è conclusa con un invito alla continuità del servizio, alla tutela dei valori di legalità e giustizia e con l’augurio che il nuovo comandante possa guidare l’Interregionale “Ogaden” con la stessa dedizione e responsabilità dimostrata dai suoi predecessori. Domani, il Generale Masciulli renderà omaggio a Salvo D’Acquisto, in linea con la tradizione dei comandanti dell’area.