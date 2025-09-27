“Carcere, non zona franca”: nasce il patto per la legalità

AVELLINO (rgl) – Non è solo una firma su un protocollo: è il segnale di una svolta. Nelle carceri della provincia di Avellino, dove la pena dovrebbe essere strumento di rieducazione e non terreno di illegalità, nasce un’alleanza istituzionale che promette di restituire dignità, sicurezza e legalità a luoghi troppo spesso dimenticati. Ieri presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa che punta a rafforzare la sicurezza e contrastare i reati commessi all’interno degli istituti penitenziari della provincia di Avellino. A promuovere l’iniziativa è stato il Procuratore Generale Aldo Policastro, che ha voluto riunire attorno a un tavolo magistratura, forze dell’ordine e amministrazione penitenziaria per costruire una rete operativa stabile e condivisa. Il protocollo prevede l’istituzione di un tavolo permanente di analisi e raccordo tra i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di garantire uno scambio informativo tempestivo e strutturato. Tra le misure previste, spiccano la redazione uniforme delle notizie di reato, la promozione di momenti di formazione congiunta e l’adozione di strategie coordinate per affrontare le criticità del sistema penitenziario.

“La commissione di reati in carcere rappresenta un vulnus non solo per la sicurezza, ma per l’effettività della funzione rieducativa della pena”, ha dichiarato il Procuratore Policastro, sottolineando come il protocollo si inserisca in un percorso già avviato dalla Procura Generale, volto alla tutela della salute dei detenuti e alla sicurezza del personale penitenziario. A sottoscrivere l’intesa sono stati: Aldo Policastro, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli; Vincenzo D’Onofrio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino; Paola Spena, Prefetto di Avellino; Lucia Castellano, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania; Massimo Cagnazzo, Direttore della Casa Circondariale di Avellino; Giuseppe Molisso, Direttore della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi Colonnello Leonardo Erre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino; Colonnello Mario Imparato, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, Guglielmo Tranzillo, Vicario del Questore di Avellino; Dirigente Giuseppe D’Amato, Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria di Avellino e il Dirigente Giuseppe Di Lieto, Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria di Sant’Angelo dei Lombardi. La firma del protocollo rappresenta un passo concreto verso una gestione più consapevole e integrata della realtà carceraria, riaffermando il principio che il carcere non può essere una zona franca, ma un presidio di legalità e rispetto dei diritti. Un segnale forte, che parla di responsabilità condivisa e di impegno istituzionale per un sistema penitenziario più giusto, sicuro e umano.