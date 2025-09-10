AVELLINO (rgl) – Otto cardellini pronti a finire sul mercato nero degli animali sono tornati liberi grazie all’intervento dei carabinieri. Nel pomeriggio di ieri i militari della stazione di Trevico, impegnati in un servizio di controllo del territorio contro il bracconaggio, hanno fermato a Vallata un’auto sospetta con a bordo un 60enne di Villaricca. La perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire due gabbie contenenti i piccoli uccelli e attrezzature utilizzate per la cattura illegale di volatili. Il materiale è stato sequestrato e i cardellini, specie protetta la cui cattura è vietata dalla legge, sono stati visitati da un veterinario dell’Asl di Avellino, che ne ha accertato il buono stato di salute, prima della loro immediata liberazione. L’uomo, che non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del materiale e sulla sua presenza in zona, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per “uccellagione”. Nei suoi confronti i carabinieri hanno inoltre proposto l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Vallata.