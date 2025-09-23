CASAL DI PRINCIPE (rgl) – Un 21enne è stato arrestato questa mattina a Casal di Principe dai carabinieri della locale stazione durante un controllo del territorio. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, viaggiava a bordo di una Hyundai Atos quando, alla vista dei militari, ha mostrato segni di evidente nervosismo e ha inizialmente rifiutato di scendere dall’auto, insospettendo i militari. Durante la perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto un grammo di cocaina suddiviso in tre dosi e un grammo di hashish. Nella cintura dei pantaloni il giovane custodiva anche una pistola a salve calibro 22 marca Fie, completa di caricatore e colpi a salve. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare altri due grammi di cocaina già suddivisi in nove dosi, insieme a due bilancini elettronici di precisione, chiaro segnale della sua attività di spaccio. Il 21enne è stato arrestato in flagranza e, dopo le formalità di rito, trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.