CASAL DI PRINCIPE (rgl) – Già ai domiciliari per truffa, ma continuava a rendere la vita impossibile alla convivente. Un 41enne di Casal di Principe è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato dopo una segnalazione per lite domestica. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Castel Volturno, giunti nell’abitazione, hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione: inveiva contro la compagna e persino contro i sanitari del 118, chiamati poco prima per soccorrerlo a causa di un malore. Gli immediati accertamenti investigativi hanno permesso di ricostruire un quadro ben più grave: episodi di violenza fisica e psicologica che la donna avrebbe subito anche in passato. Ascoltata dai poliziotti, la vittima ha trovato il coraggio di formalizzare la denuncia. Dopo le procedure di rito, il 41enne è stato trasferito alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.