CASAL DI PRINCIPE (rgl) – Un altare gremito, una comunità raccolta e la memoria viva delle “Vittime del Dovere”. A Casal di Principe, nella chiesa di San Nicola di Bari, si è celebrata questa mattina la Messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Una cerimonia solenne, che ha intrecciato fede, istituzioni e testimonianza civile. Alla celebrazione, officiata dal Vescovo di Aversa monsignor Angelo Spinillo insieme al cappellano provinciale della Polizia di Stato don Enzo Carnevale e al parroco don Franco Picone, erano presenti autorità civili, politiche e religiose, studenti, rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore, oltre alle famiglie dei caduti in servizio. Il Questore di Caserta Andrea Grassi ha aperto con parole intense: “Il sacrificio è un luogo ed è un tempo. Ho scelto di essere qui perché questo è un luogo simbolico e abbiamo bisogno di simboli e modelli di riferimento”. Un messaggio di riconoscenza è stato rivolto a tutti gli operatori della Polizia, chiamati ogni giorno ad assicurare sicurezza, democrazia e libertà. La giornata è stata anche l’occasione per presentare un numero speciale della rivista Polizia Moderna, dal titolo “Pace e sicurezza”, distribuito in oltre un milione di copie nelle parrocchie italiane e diffuso digitalmente in tutto il mondo. Il volume racconta l’impegno straordinario delle forze dell’ordine nei giorni dei funerali di Papa Francesco, del conclave e dell’elezione di Papa Leone XIV. Nelle sue pagine trovano spazio fotografie inedite, voci di operatori e volontari, testimonianze di studenti, riflessioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del cardinale Pietro Parolin e del Capo della Polizia Vittorio Pisani, insieme agli interventi di giornalisti come Alessandro Gisotti e Aldo Cazzullo. Un intreccio di fede e responsabilità civile che, come ha sottolineato il cardinale Parolin, mette al centro il valore universale della pace, bene raro e prezioso da custodire.