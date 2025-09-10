CASAMARCIANO (rgl) – Un ritorno atteso e celebrato: il Casamarciano annuncia ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Gianluca Zoppino. Una notizia che fa sorridere i tifosi granata e rinforza notevolmente il reparto difensivo della squadra. Classe ’86, Zoppino è un centrale difensivo di grande esperienza, noto per la sua forza, grinta e abilità in marcatura. La sua leadership in campo e la capacità di guidare la retroguardia lo rendono un punto di riferimento insostituibile per la squadra. Dopo aver indossato la casacca granata nella stagione 2008/09, il “puma nolano” ritorna a Casamarciano arricchito da una carriera intensa e articolata in numerose piazze della Campania: Nola, Baiano, Angri, Saviano, Salernum Baronissi, Mondragone, Solofra, Sant’Anastasia e Cimitile. Negli ultimi due anni ha militato nella Battipagliese tra Promozione ed Eccellenza, sfiorando la vittoria della Coppa Italia nella stagione 2023/24 e conquistando il secondo posto nella massima serie regionale l’anno successivo. “La sua esperienza e il suo spirito da leader saranno fondamentali per guidare la squadra in campo – commenta la società –. Diamo a Gianluca un caloroso bentornato al ‘San Clemente I’, certi che saprà trasmettere ai compagni la sua carica e determinazione”.