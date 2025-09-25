CASAMARCIANO (rgl) – Dopo il convincente 4-1 rifilato all’InterCasertana Cervus nel debutto stagionale di Coppa Italia sul sintetico del “San Clemente I”, il Casamarciano è pronto a concentrare tutte le energie sul campionato di Prima Categoria. La squadra di mister Angelantonio Galluccio ha mostrato idee chiare e una condizione già brillante: sabato scorso i granata hanno archiviato la pratica dopo appena 18 minuti, con Mingione (su rigore), Schibano e Zoppino a scrivere il parziale di 3-0. Caldiero ha accorciato le distanze con un gran destro dalla distanza, ma Di Meo — al debutto con la maglia granata — ha chiuso i conti firmando il poker. Una prestazione maiuscola che ha fiducia in vista del prosieguo della stagione. Ora il focus si sposta sul campionato: sabato 27 settembre, alle 15:30, al “Comunale” di San Nicola Baronia, il Casamarciano farà visita all’Union Baronia. Una sfida che si preannuncia affascinante e insidiosa: la squadra irpina, infatti, è nata dalla fusione tra Atletico San Sossio Baronia e San Nicola Baronia, due realtà storiche unite in un progetto ambizioso che punta a diventare punto di riferimento per l’intero territorio. Il Girone E si prevede competitivo e pieno di insidie, ma la prestazione in Coppa ha dimostrato che la squadra granata è già sulla strada giusta per affrontare con entusiasmo e determinazione la nuova stagione.