sabato, Settembre 13, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Casapulla, incendio in una villetta: vigile del fuoco ferito durante le operazioni

CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CASERTA (rgl) – Fumo e fiamme questa mattina in via San Giovanni a Casapulla, dove una villetta è stata teatro di un incendio improvviso. I residenti, allarmati dal denso fumo che usciva dall’appartamento al piano terra, hanno chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco. Arrivati sul posto, i pompieri del comando provinciale di Caserta, supportati da un’autobotte, hanno domato le fiamme partite da una cameretta, evitando che l’incendio si propagasse all’appartamento del piano superiore. Nessuno era presente all’interno al momento dell’incendio, ma durante le operazioni un Vigile del Fuoco ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Droga, furti ed evasione nel Casertano: due arresti e sette denunce dei carabinieri
Next article
Inseguimento sull’Asse Mediano: in tre bloccati con guanti e passamontagna
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com