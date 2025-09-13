CASERTA (rgl) – Fumo e fiamme questa mattina in via San Giovanni a Casapulla, dove una villetta è stata teatro di un incendio improvviso. I residenti, allarmati dal denso fumo che usciva dall’appartamento al piano terra, hanno chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco. Arrivati sul posto, i pompieri del comando provinciale di Caserta, supportati da un’autobotte, hanno domato le fiamme partite da una cameretta, evitando che l’incendio si propagasse all’appartamento del piano superiore. Nessuno era presente all’interno al momento dell’incendio, ma durante le operazioni un Vigile del Fuoco ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.