CASERTA (rgl) – Un controllo ordinario del territorio si è trasformato in un’operazione internazionale. A Caserta, nei pressi di viale Carlo III di Borbone, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino rumeno di 22 anni ricercato in patria per tentato omicidio. Gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un’auto con a bordo alcuni soggetti di diverse nazionalità. Tra loro, un giovane che ha mostrato fin da subito nervosismo: dai controlli è emerso che era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo, emesso dalle autorità giudiziarie rumene. Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato condotto alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà a disposizione della Corte d’Appello di Napoli in attesa della procedura di estradizione.