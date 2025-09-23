CASERTA (rgl) – Alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi rifugiandosi nei giardini della “Villetta di Padre Pio”, ma il suo comportamento non è sfuggito agli agenti. Così un 55enne pregiudicato è finito in manette nel pomeriggio di ieri a Caserta. La Squadra Volante della Questura, impegnata nei consueti controlli di prevenzione, ha notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di via Caduti sul lavoro. Fermato per l’identificazione e privo di documenti, è stato accompagnato in Questura, dove gli accertamenti hanno fatto emergere la sua identità: si trattava di un cittadino italiano già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora in un comune della provincia di Napoli. Poiché si trovava sul territorio casertano senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato arrestato per la grave violazione delle prescrizioni imposte. Dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio con rito direttissimo.