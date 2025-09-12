Caserta, sorpreso a cedere cocaina: polizia arresta 47enne

CASERTA (rgl) – Colto in flagrante mentre tentava di disfarsi della droga durante un controllo di polizia: così è finito nei guai un 47enne casertano, arrestato per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Falchi della Squadra Mobile di Caserta nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre era intento a uno scambio sospetto con una donna alla guida di un furgone bianco. Alla vista della pattuglia, il 47enne ha provato a liberarsi della sostanza, risultata poi cocaina, ma il tentativo non è servito a eludere il controllo. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto anche una somma di denaro contante, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Ttibunale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida.