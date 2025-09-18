CASTEL VOLTURNO (rgl) – Castel Volturno non dimentica. A 17 anni dalla strage del 18 settembre 2008, in cui sei cittadini ghanesi furono barbaramente assassinati in un agguato di camorra, la comunità si è raccolta ieri attorno alla stele commemorativa per un momento di memoria e di impegno civile. Alla cerimonia, segnata da profonda commozione, hanno preso parte il Questore di Caserta Andrea Grassi, il Prefetto Lucia Volpe, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre al Vescovo monsignor Pietro Lagnese. Insieme hanno deposto una corona di fiori ai piedi della bandiera della pace, simbolo di unità e speranza, in onore delle vittime. Autorità civili, istituzioni locali, associazioni e rappresentanti della comunità ghanese hanno portato testimonianze e ricordi, ribadendo la volontà di trasformare il dolore in un impegno concreto contro la violenza criminale. La strage del 2008 rappresentò uno spartiacque: la risposta dello Stato arrivò immediata, con l’arresto dei responsabili e con la nascita del cosiddetto “modello Caserta”, una task force interistituzionale che potenziò l’attività investigativa e i controlli sul territorio, diventando esempio di collaborazione contro la criminalità organizzata.