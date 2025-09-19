CASTEL VOLTURNO (rgl) – Una serata di violenza cieca e odio razziale nel cuore di Castel Volturno. Il 14 settembre un ragazzo egiziano è stato circondato e aggredito da un gruppo di giovanissimi: prima minacciato con una pistola, poi colpito con un casco, pugni e calci fino a riportare frattura del setto nasale e numerosi traumi, con una prognosi di trenta giorni. Durante l’assalto gli è stata strappata anche una catenina, tra insulti e offese a sfondo razziale. Le indagini del commissariato di Polizia di Castel Volturno hanno permesso di risalire in tempi rapidi a cinque componenti del branco, tre dei quali minorenni. Tutti sono stati denunciati per rapina e lesioni aggravate. Nei confronti dei giovani è già stato avviato il procedimento per l’adozione di misure di prevenzione da parte del Questore di Caserta.