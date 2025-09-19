CASTEL VOLTURNO (rgl) – Un pomeriggio di tensione e paura all’interno del pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove oggi un medico è stato improvvisamente aggredito da un paziente 18enne. L’episodio è avvenuto intorno alle 15, sotto gli occhi increduli di colleghi e pazienti in attesa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, il giovane – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe colpito con uno schiaffo al capo un medico 33enne in servizio al pronto soccorso, senza apparente motivo. Il sanitario, immediatamente soccorso dal personale, è stato visitato nella stessa struttura e dimesso con una prognosi di tre giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma lo choc tra i presenti è stato forte. Il 18enne è stato subito bloccato e denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate. L’Autorità Giudiziaria, informata dai militari, valuterà ora eventuali ulteriori provvedimenti. Restano in corso le indagini per chiarire le cause del gesto.