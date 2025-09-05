CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Dalla vacanza al miracolo della vita: due gemelline inglesi sono nate oggi all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Una giovane coppia londinese, in vacanza a Sorrento per partecipare a un matrimonio, ha vissuto un’emozione inattesa quanto complessa: la nascita prematura delle proprie figlie. La mamma, trentenne direttrice finanziaria di uno studio legale, e il papà, dirigente di una compagnia di borse, si sono affidati alle cure del reparto di ginecologia diretto dal dottor Raffaele Correa. Le bambine, nate con un’età gestazionale di circa sette mesi e un peso rispettivamente di 1.090 e 1.210 grammi, presentavano una rottura delle membrane che aveva reso la situazione particolarmente delicata. L’equipe di ginecologia e ostetricia, guidata dai medici Mimma Porzio e Peppe Cimmarrusti, insieme alla terapia intensiva neonatale diretta dal dottor Roberto Cinalli, è intervenuta con tempestività per ritardare il parto e favorire la maturazione polmonare delle piccole. Alla fine si è reso necessario il taglio cesareo, eseguito con successo. Oggi mamma e gemelline stanno bene, nonostante la fragilità delle condizioni iniziali. La gestione clinica è stata seguita con attenzione anche dall’ambasciata britannica a Roma, che ha mantenuto contatti costanti con la struttura ospedaliera grazie alla mediatrice culturale messa a disposizione dall’Asl Napoli 3 Sud.