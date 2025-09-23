NAPOLI (rgl) – Alta tensione in vista della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Per prevenire possibili scontri e garantire la sicurezza pubblica, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella città tedesca per tutti i settori dello stadio “Diego Armando Maradona”, dove martedì 4 novembre si disputerà il match. La decisione arriva su parere della Questura di Napoli e in seguito a quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica lo scorso 20 settembre. A pesare sul provvedimento, i precedenti di violenza che avevano caratterizzato l’incontro del 14 marzo 2023, quando la rivalità tra le due tifoserie degenerò in gravi incidenti nel cuore del capoluogo campano. Le autorità sottolineano che la misura è necessaria per scongiurare il rischio di nuovi disordini e mantenere un clima di ordine in occasione di un appuntamento sportivo di portata internazionale.