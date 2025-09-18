CICCIANO (Nello Lauro) – Un richiamo ufficiale per il mancato rispetto della normativa sulla parità di genere. Con una comunicazione inviata ieri la giunta comunale di Cicciano è finita sotto la lente della Prefettura di Napoli. Una vicenda che tiene banco da mesi e ha avuto inizio il 23 maggio 2025, quando l’assessore al Bilancio Nunzia Coppola ha rassegnato le dimissioni, denunciando pressioni politiche e tentativi di forzarla nell’approvazione di atti ritenuti illegittimi. Secondo la legge, il vuoto lasciato dalla sua uscita dall’esecutivo avrebbe dovuto essere colmato garantendo l’equilibrio di genere. Invece, il sindaco Giuseppe Caccavale ha nominato un nuovo assessore uomo, portando la giunta a una composizione di quattro uomini e una sola donna, in chiara violazione dell’articolo 1, comma 137, della Legge 56/2014, che stabilisce la rappresentanza di genere nelle amministrazioni comunali con più di 3.000 abitanti. La consigliera Coppola ha subito segnalato la situazione alla Prefettura di Napoli, che ha richiesto chiarimenti ufficiali al Comune. La risposta del primo cittadino, definendo la nomina “temporanea”, non ha convinto gli organi di controllo: il provvedimento è stato giudicato non conforme alle disposizioni normative. La questione è stata sollevata anche dall’associazione civica “Il Campanile”, da Maria De Riggi, capogruppo consiliare di opposizione, e dall’ufficio del Difensore Civico regionale, che ha formalizzato il caso con il ricorso numero 266/2025. Il sindaco Giuseppe Caccavale ha tentato, secondo quanto si legge dai documenti, di giustificare la situazione con una relazione, affermando la mancanza di disponibilità tra le consigliere per rispettare la quota rosa. Tuttavia, la Prefettura ha ritenuto le motivazioni insufficienti, richiamando precedenti giurisprudenziali: la sentenza numero 406/2016 del Consiglio di Stato, che evidenzia l’obbligo di documentare l’impossibilità di rispettare la parità di genere e la sentenza numero 66/2023 del Tar Campania, che ribadisce la necessità di motivazioni dettagliate per eventuali deroghe. La delibera numero 130 del 6 agosto 2025, allegata alla comunicazione ufficiale, conferma la composizione della giunta: quattro membri, di cui solo uno di sesso femminile, consolidando così la violazione della normativa vigente. Pur non disponendo di poteri di intervento diretto, la Prefettura ha sollecitato il Comune a fornire ulteriori chiarimenti e a valutare eventuali correttivi, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti e il rispetto delle leggi sulle pari opportunità.