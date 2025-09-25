SAN FELICE A CANCELLO (rgl) – Una tranquilla uscita in bici si è trasformata in tragedia. Poco prima delle 7, lungo la strada provinciale tra le frazioni di Cancello e Polvica, un ciclista di 62 anni, originario di Pomigliano d’Arco, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente. Secondo quanto riporta “Edizione Caserta” e quanto ricostruito dalla polizia locale di Acerra, l’uomo stava percorrendo via Polvica in direzione Nola con la sua bici da corsa quando, nei pressi di un distributore di benzina, improvvisamente si è trovato davanti un cinghiale di grosse dimensioni. Nel tentativo disperato di evitarlo, avrebbe sbandato e frenato bruscamente, finendo in collisione con l’animale. Pochi istanti dopo, un furgone bianco guidato da un 42enne di Santa Maria a Vico, sopraggiunto alle sue spalle, lo ha travolto senza riuscire a evitarlo. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso. L’autista del furgone, illeso ma sotto shock, si è presentato spontaneamente in caserma ed è ora a disposizione degli inquirenti.