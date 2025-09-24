mercoledì, Settembre 24, 2025
CIMITILE (rgl) – Un luogo senza tempo come le Basiliche Paleocristiane di Cimitile ospiterà, da giovedì 25 a sabato 27 settembre, la dodicesima edizione di “Percorsi al Femminile”, la rassegna culturale e sociale promossa dal Cif – Centro Italiano Femminile di Cimitile. Quest’anno, la manifestazione è dedicata a Ermanno Corsi, figura di riferimento della kermesse recentemente scomparsa, che per anni ne ha guidato con passione lo sviluppo. Tre giorni di arte, cultura, musica, parole ed emozioni, in cui le donne celebrano altre donne, raccontando storie di talento, coraggio e impegno. Un’occasione per unire passato e presente, spiritualità e contemporaneità, territorio e universalità, attraverso incontri, dialoghi, spettacoli e premi. L’evento prenderà il via giovedì 25 settembre alle 18 con la cerimonia di premiazione delle donne che si sono distinte nei diversi ambiti: cultura, scienza, imprenditoria e sociale. Venerdì 26 settembre sarà dedicato a un omaggio alla scrittrice Elsa Morante, con un reading letterario curato da Patrizia Napolitano, socia del Cif, in occasione dei 40 anni dalla scomparsa dell’autrice de L’isola di Arturo. La rassegna si chiuderà sabato 27 settembre con lo spettacolo musicale “Come d’incanto…Pulcinella” di Giuseppe D’Angelo. “Un’occasione per fare rete, ispirarsi e riscoprire il valore della solidarietà femminile – spiega Donatella Provvisiero, fondatrice del premio – Percorsi al Femminile non è solo un evento, è un atto d’amore verso le donne, le loro storie, le battaglie e i sogni. È un inno alla creatività, all’impegno e al riscatto, e un invito a costruire una società più giusta e inclusiva”.

