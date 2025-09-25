giovedì, Settembre 25, 2025
TORRE ANNUNZIATA (rgl) Un’ora di paura tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase. Nelle prime ore del mattino di ieri, cinque esercizi commerciali sono stati presi di mira in rapida sequenza da un rapinatore solitario che, a bordo di uno scooter con targa rubata, ha seminato il panico nei tre comuni vesuviani. Le denunce delle vittime e le prime segnalazioni hanno fatto emergere subito un sospetto: la mano poteva essere la stessa. Una tesi confermata dalle immagini di diverse telecamere, che hanno immortalato l’uomo con casco e abbigliamento ben riconoscibile. Il cerchio si è stretto grazie alle ricerche serrate degli investigatori. Nel centro di Torre Annunziata, infatti, è stato rintracciato lo scooter usato per le rapine e, poco dopo, l’uomo ritenuto responsabile. Il blitz, condotto in sinergia tra il commissariato di polizia di Torre Annunziata e i carabinieri della locale stazione, ha portato al rinvenimento del casco, degli abiti indossati durante i colpi e di parte della refurtiva. Il presunto autore, un 49enne oplontino con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Poggioreale. Al momento è gravemente indiziato di almeno due delle cinque rapine, mentre proseguono gli accertamenti per collegarlo anche agli altri episodi.

