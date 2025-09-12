NAPOLI (rgl) – “Le bugie hanno le gambe corte”. È con questo slogan che i pendolari vesuviani e le associazioni di categoria commentano l’ennesima contraddizione emersa nella gestione di Eav. Dopo anni di attese e proteste, è bastato leggere l’ultimo ordine di servizio per vedere crollare le certezze sbandierate dall’azienda: i lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta Torre Annunziata–Sorrento, previsti dal 15 al 22 settembre, si faranno di notte, dalle 22 alle 5.45. Proprio ciò che in passato era stato giudicato impossibile. Eav, infatti, aveva più volte sostenuto che le opere di ammodernamento non potevano svolgersi in orario notturno, motivando così la chiusura prolungata della linea per Baiano e i numerosi stop su Poggiomarino e Sarno. Quando i pendolari chiesero di eseguire i lavori senza interrompere il servizio quotidiano, l’azienda rispose che “la sicurezza non la decidono i pendolari”. Ora, con la scelta di operare di notte sulla linea di Sorrento, la posizione ufficiale si ribalta, lasciando spazio a quello che i comitati definiscono “un bluff smascherato”. “L’interruzione della linea di Baiano è servita solo a spostare i treni sulla Sorrento – denunciano i rappresentanti – mentre cittadini e lavoratori hanno pagato e continuano a pagare i disagi di scelte discriminatorie”. A pesare, secondo i pendolari, anche il silenzio o la rassegnazione di molti sindaci del territorio nolano-vesuviano, che si accontentarono di qualche bus sostitutivo, con il risultato di aumentare traffico e inquinamento senza alleviare i disagi. La protesta porta la firma di diversi esponenti di associazioni e comitati: Enzo Ciniglio (portavoce del comitato Facebook No al taglio dei treni della Circumvesuviana), Salvatore Ferraro (portavoce del comitato Facebook Circumvesuviana-Eav), avvocato Marcello Fabbrocini (presidente del comitato A. Cifariello di Ottaviano), Salvatore Alaia (presidente del comitato civico E(A)Vitiamolo di Sperone), Mariateresa Imparato (presidente di Legambiente Campania) e Giovanni Berritto (presidente di Federconsumatori). “Non abbiamo mai detto bugie – concludono i pendolari –. Sono i nostri diritti e quelli dei cittadini che difendiamo. Eav adesso si è smentita da sola”.