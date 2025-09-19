NAPOLI (rgl) – La riapertura della linea Baiano slitta al 16 ottobre? I comitati dei pendolari lanciano l’allarme: la tanto attesa data del 1° ottobre, annunciata da Eav per il ritorno in servizio dei treni della tratta Napoli–Baiano dopo quattro mesi di chiusura, sarebbe ormai superata. Il nuovo termine, secondo le voci raccolte tra gli utenti, sarebbe il 16 ottobre, ma per ora manca ogni comunicazione ufficiale che lo confermi. Secondo le segnalazioni che circolano nei gruppi Facebook e tra i comitati, Eav avrebbe spostato il personale e le risorse dei cinque treni destinati alla linea Baiano per “tamponare” i disservizi cronici sulle linee vesuviane e sulla tratta verso Sorrento. Il risultato, denunciano gli utenti, è un servizio sostitutivo con autobus sovraffollati, corse soppresse e lanciate all’ultimo minuto, frequenti ritardi e continue “escursioni” a piedi sui binari per raggiungere treni che non arrivano o che non partono. I comitati non le mandano a dire: “Abbiamo creduto alle promesse di Eav ma continuano le bugie”, si legge nei loro post. E aggiungono: “Dove sono i sindaci dei comuni attraversati dalle linee vesuviane? Perché non fanno sentire la propria voce?”. A firmare l’indiscrezione e la protesta sono: Enzo Ciniglio (gruppo Facebook No al taglio dei treni della Circumvesuviana), Salvatore Ferraro (gruppo Facebook Circumvesuviana – Eav), Marcello Fabbrocini (Comitato civico A Cifariello Ottaviano), Salvatore Alaia (presidente del comitato civico E (A)Vitiamolo di Sperone), Giovanni Berritto (presidente di Federconsumatori Campania) e Mariateresa Imparato (presidente di Legambiente Campania). “I pendolari sono stanchi — dicono — non possiamo accettare che la data cambi all’ultimo, che i bus ‘sostitutivi’ siano un supplizio, che nulla cambi nonostante le promesse. Un servizio pubblico non è uno spot elettorale”.