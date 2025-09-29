NAPOLI (rgl) – Un appartamento popolare trasformato in bottino di camorra, una famiglia costretta a fuggire tra minacce, sequestri e violenze. È il quadro inquietante che emerge dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, culminate questa mattina con l’arresto di sette persone ritenute appartenenti al gruppo criminale che fa capo alle famiglie Cifariello e Cancello, egemone a Scampia. All’alba, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti dei sette indagati accusati, a vario titolo, di sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, rapina, estorsione, lesioni e occupazione arbitraria di edifici, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile con il supporto del commissariato di Scampia, gli indagati avrebbero messo in atto un piano brutale per impossessarsi di un appartamento di edilizia popolare. La famiglia che lo occupava regolarmente sarebbe stata prima intimidita sotto casa con mazze e minacce, poi colpita nel cuore stesso della comunità: il capofamiglia, insieme al figlio, si era recato in una sala scommesse frequentata dai camorristi per chiedere spiegazioni. In quell’occasione l’uomo sarebbe stato sequestrato, trattenuto all’interno del locale e liberato solo dopo che i familiari avevano consegnato le chiavi dell’abitazione. L’epilogo è da manuale del sopruso criminale: la casa sarebbe stata occupata da uno dei vertici del clan, che vi si sarebbe insediato con la propria famiglia, arrivando persino a sostituire la targhetta con il cognome dei legittimi proprietari. Non solo: indossavano senza alcuna remora anche gli abiti sottratti alla vittima. Quando moglie e figlia del sequestrato hanno tentato di chiedere spiegazioni, sarebbero state aggredite a pugni e costrette a cedere perfino la loro autovettura. Una catena di violenze che descrive, ancora una volta, l’arroganza di un sistema che mira a controllare il territorio con la paura. Nel corso delle perquisizioni effettuate contestualmente agli arresti, la Polizia ha sequestrato ingenti somme di denaro, telefoni cellulari e un orologio di pregio, ritenuti provento o strumenti delle attività illecite.