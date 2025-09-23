martedì, Settembre 23, 2025
Grumo Nevano, cocaina e 38.850 euro in contanti: arrestato insospettabile operatore ecologico

GRUMO NEVANO (rgl) – Una vita apparentemente normale, un lavoro stabile e nessun precedente alle spalle: eppure dietro l’immagine di un insospettabile operatore ecologico si nascondeva un’attività di spaccio ben organizzata. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Grumo Nevano che hanno arrestato un 38enne del posto per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 78 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Nascosta nell’appartamento anche una somma ingente di denaro in contanti: 38.850 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. L’operazione non si è fermata alle mura domestiche: all’interno dell’auto dell’uomo i carabinieri hanno rinvenuto altre due dosi di cocaina pronte per la vendita. Per il 38enne sono così scattate le manette e, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito in carcere.

