ACERRA (rgl) – Una cassaforte nascosta dietro un termosifone e piena di cocaina. È quanto hanno scoperto ieri sera gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Acerra, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, nel corso dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato all’interno dell’abitazione di una 60enne acerrana, dove era presente anche una 44enne napoletana, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati alla droga. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 22 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 32 grammi e 270 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Ma la scoperta più rilevante è avvenuta in bagno: dietro un termosifone era stata celata una cassaforte, al cui interno gli operatori hanno trovato altri 120 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, chiaro segnale dell’attività di confezionamento e spaccio. Le due donne sono state arrestate in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condotte negli uffici di polizia per le formalità di rito.