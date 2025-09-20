CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Un ladro con la faccia di Gigi D’Alessio. Non si tratta di uno scherzo, ma della trovata di Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni, arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia dopo un rocambolesco inseguimento. Il giovane utilizzava maschere raffiguranti il volto del cantante napoletano per cercare di ingannare le telecamere di sorveglianza durante i suoi furti. A tradirlo, questa volta, non è stata la maschera del suo idolo ma un passamontagna. Nella notte, i militari lo hanno notato in via Motta Casa dei Viri mentre era a bordo di una Jeep risultata rubata, con targa alterata. Ne è nato un inseguimento terminato in via Cupa Varano: il 26enne ha abbandonato l’auto e tentato la fuga a piedi, colpendo i carabinieri con pugni ben assestati grazie alle sue doti da professionista del ring. I militari, nonostante le difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo. All’interno della sacca custodita nella Jeep, sono stati rinvenuti arnesi da scasso e tre maschere raffiguranti il volto di Gigi D’Alessio, complete di dedica autografa in cui il cantante ringrazia il fan per aver partecipato ad uno dei suoi concerti, probabilmente utilizzate nei precedenti colpi. Izzo è stato trasferito in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’auto è stata già restituita al legittimo proprietario.