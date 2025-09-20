Colpo all’Istituto Pascale: rubati farmaci oncologici per 800mila euro

NAPOLI (rgl) – Un furto che scuote il cuore della sanità campana e mette in allarme l’intero settore oncologico. All’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli sono stati rubati farmaci per un valore stimato di circa 800mila euro, in gran parte medicinali sperimentali e anticorpi monoclonali, fondamentali nelle terapie oncologiche più innovative. Il colpo è avvenuto nella giornata di giovedì e le indagini sono immediatamente partite. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire movimenti sospetti e individuare i responsabili del furto. La vicenda desta particolare preoccupazione, non solo per l’ingente valore economico del materiale sottratto, ma soprattutto per la delicatezza e la rarità dei farmaci trafugati, destinati a pazienti impegnati in cure salvavita. Le autorità non escludono nessuna pista: dalla possibilità di un’azione pianificata con conoscenze interne fino all’ipotesi di un mercato parallelo di farmaci oncologici. Nel frattempo, la direzione dell’Istituto Pascale ha assicurato la piena collaborazione con le forze dell’ordine e la massima attenzione per garantire continuità alle terapie dei pazienti coinvolti nei protocolli di cura.