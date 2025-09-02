NAPOLI (rgl) – Una lite per futili motivi, esplosa nella notte a Secondigliano, è finita nel sangue: un giovane è stato ferito con una coltellata al basso addome e un coetaneo è stato denunciato dalla Polizia di Stato. È accaduto in via Giovanni Diacono, all’esterno di un’attività commerciale. Durante un alterco, degenerato improvvisamente, un 18enne napoletano ha estratto un’arma da taglio colpendo un ragazzo, poi trasportato d’urgenza all’ospedale Cto, dove i sanitari hanno allertato la polizia. Gli agenti del commissariato Arenella, giunti immediatamente sul posto, hanno avviato una serrata attività investigativa. Nel giro di poche ore sono riusciti a identificare e rintracciare l’aggressore nella sua abitazione. Durante la perquisizione hanno sequestrato due coltelli, alcuni indumenti intrisi di sangue e, all’interno dello scooter in uso al giovane, un coltello a scatto con tracce ematiche sulla lama. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per lesioni personali aggravate. La vittima, ricoverata, non sarebbe in pericolo di vita.