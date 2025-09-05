AVELLINO (rgl) – Una serata di paura si è trasformata in un incubo familiare a Nusco, in provincia di Avellino. Un 37enne, in preda ai fumi dell’alcol, ha impugnato un coltello scagliandosi contro i propri familiari e devastando l’abitazione con un mattarello, riducendo in frantumi arredi e suppellettili. I congiunti, terrorizzati, hanno chiesto aiuto e sul posto sono giunti i carabinieri insieme a una pattuglia della Polizia di Stato. Alla vista delle divise, l’uomo ha tentato di fuggire a bordo di uno scooter, cercando di investire i militari. Durante la manovra uno dei carabinieri è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. Il 37enne, già protagonista in passato di episodi simili, è stato bloccato e arrestato. Ora dovrà rispondere di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.