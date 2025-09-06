CASERTA (rgl) – Da un banale litigio di condominio a una scena da incubo nel giro di pochi minuti. È quanto accaduto nella tarda serata di giovedì, a Parete, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un condominio dopo la segnalazione di una violenta discussione tra vicini di casa. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, la protagonista della vicenda è una 47enne del posto, residente nello stesso stabile. La donna avrebbe avuto un acceso diverbio con una vicina di casa e con il figlio di quest’ultima, un 30enne già noto alle forze dell’ordine. Le parole si sono presto trasformate in minacce di morte, urlate a gran voce davanti ai presenti, finché la donna non ha afferrato un coltello da cucina. Il gesto ha fatto precipitare la situazione: la 47enne ha colpito alla mano destra il giovane, procurandogli due ferite superficiali. Per fortuna le lesioni non si sono rivelate gravi e non è stato necessario il ricorso a cure mediche. L’arma è stata immediatamente sequestrata dai carabinieri, che hanno arrestato la donna. L’Autorità Giudiziaria, dopo la convalida, ha disposto per lei la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un’altra abitazione. Dovrà rispondere di atti persecutori e lesioni personali.