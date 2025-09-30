ACERRA (rgl) – Una distesa verde alta fino a quattro metri nascosta dietro una serra artigianale di 150 metri quadrati: è quanto hanno scoperto questa mattina i carabinieri della stazione di Cancello in località Pezzalonga, al confine con Polvica di Nola. Al termine di un’attenta attività di osservazione, i militari hanno denunciato a piede libero un 53enne di Portici, ritenuto responsabile di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. All’interno del terreno in suo uso sono state rinvenute ben 180 piante di marijuana, alte in media quattro metri. L’intera coltivazione è stata estirpata e sottoposta a sequestro. Il blitz odierno segue di pochi giorni un’operazione analoga condotta sempre dai carabinieri della stazione di Cancello. Meno di una settimana fa, nello stesso territorio, era stata infatti individuata un’altra serra artigianale, questa volta nascosta tra la vegetazione e coltivata con 70 piante di cannabis alte fino a due metri. In quel caso a finire nei guai fu un 47enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre curava il terreno agricolo trasformato in piantagione illegale. Il lavoro investigativo, fatto di osservazione, pedinamenti e controlli, ha permesso di individuare entrambe le aree e di porre sotto sequestro non solo le piante, ma anche gli strumenti usati per la coltivazione. Secondo le stime, la sostanza stupefacente, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare introiti per decine di migliaia di euro.