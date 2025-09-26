SANT’AGNELLO (rgl) – Un piccolo comune della Penisola Sorrentina diventa palcoscenico di un evento dal forte valore simbolico e politico. Martedì 30 settembre, alle 17, la sala consiliare del Comune di Sant’Agnello ospiterà l’Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria dello Stato di Palestina presso la Repubblica Italiana, Mona Abuamara, in uno dei suoi primi impegni ufficiali dopo la presentazione delle Lettere Credenziali al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino Coppola, si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e solidarietà nei confronti del popolo palestinese, già testimoniato dall’esposizione delle bandiere della Pace e della Palestina sulla facciata del Municipio e dall’approvazione unanime in Consiglio Comunale della mozione che chiede al Governo Italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina. “A nome del popolo e della leadership palestinese – ha scritto l’Ambasciatrice nella lettera con cui ha confermato la sua presenza – ringrazio per la preziosa solidarietà che ci state dimostrando in un momento così difficile”. L’appuntamento sarà occasione per affrontare temi di attualità internazionale, in una pluralità di interventi che daranno voce a cittadini e istituzioni, testimoniando la vicinanza della comunità sorrentina a chi subisce violenze e ingiustizie. “Quanto sta accadendo nella terra di Palestina ci scuote e chiama in causa la nostra umanità – dichiara il sindaco Coppola – Abbiamo scelto di schierarci dalla parte delle vittime e di non smettere di parlarne. Il nostro è un piccolo gesto per testimoniare la vicinanza alla sofferenza di tanti bambini, donne e uomini. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte al tentativo di cancellare un popolo dalla faccia della terra”.