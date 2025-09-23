AVELLINO (rgl) – Un’inchiesta scuote la politica campana e il mondo della sanità. Vincenzo Alaia, presidente della commissione Sanità della Regione Campania, è finito al centro di un’indagine della Procura di Avellino per corruzione in concorso legata a presunti concorsi pilotati nell’Asl di Salerno. I carabinieri di Salerno hanno notificato al consigliere regionale irpino un decreto di perquisizione e sequestro, eseguendo controlli presso la sua abitazione e il suo studio. Il provvedimento, firmato dal pubblico ministero Francesco Raffaele, coinvolge complessivamente sei persone tra candidati, dirigenti e figure apicali della sanità regionale. Secondo l’ipotesi investigativa, alcuni concorsi pubblici sarebbero stati manipolati per favorire determinati candidati, con benefici anche a vantaggio dello stesso Alaia. Le indagini sarebbero partite per caso, durante un’altra inchiesta, quando intercettazioni ambientali e telefoniche hanno fatto emergere presunti episodi di corruzione legati all’azienda sanitaria locale di Salerno. Secondo gli inquirenti, il consigliere avrebbe favorito alcuni aspiranti nelle prove concorsuali. Il materiale sequestrato dai militari sarà ora analizzato, mentre diverse persone sono già state ascoltate per ricostruire il quadro accusatorio. Contestualmente, il maxi concorso regionale per l’assunzione di 1.274 operatori socio-sanitari è stato sospeso: sia l’Asl di Salerno sia quella di Napoli hanno comunicato il rinvio “a data da destinarsi” delle prove previste nei giorni 22, 24, 25 e 26 settembre. Non è ancora chiaro se questi concorsi rientrino direttamente nel fascicolo aperto dalla magistratura. Alaia, attraverso un post sui social, ha confermato di essere indagato ma ha ribadito la propria estraneità ai fatti. “Con grande serenità vi dico che sono del tutto estraneo alle accuse – ha scritto –. Ho piena fiducia nell’operato della magistratura e chiederò di essere ascoltato dal pubblico ministero per chiarire ogni aspetto”. Intanto, cresce la tensione tra i candidati che attendevano da mesi l’avvio delle prove concorsuali, mentre l’inchiesta della Procura di Avellino prosegue con l’obiettivo di fare chiarezza su uno dei capitoli più delicati della sanità campana.