Confiscati beni per 5 milioni a ex commercialista: attico a Roma e villa a Benevento

CampaniaBeneventoCronaca
Redazione GL
Less than 1 min.read

BENEVENTO (rgl) – Un attico nel cuore di Roma, una villa di lusso a Benevento e immobili a Torrecuso: beni per circa 5 milioni di euro confiscati a un ex commercialista condannato per associazione mafiosa. È il risultato dell’operazione portata a termine dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale Penale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione. L’uomo, residente in provincia di Benevento, aveva già collezionato condanne per il reato di associazione di stampo mafioso e altri procedimenti giudiziari, profilo che ha consentito di delinearne la pericolosità sociale. Le indagini patrimoniali hanno rivelato un tenore di vita e disponibilità economiche ben oltre quanto dichiarato al Fisco, incompatibili con le entrate ufficiali. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire come il patrimonio fosse frutto di proventi illeciti accumulati negli anni: beni di lusso e immobili di prestigio ora definitivamente sottratti alla disponibilità dell’uomo.

