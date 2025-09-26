SALERNO (rgl) – Un’estate all’insegna dei controlli serrati per garantire la salute dei cittadini e la sicurezza alimentare. È questo l’obiettivo della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, che ha visto i carabinieri del Nas di Salerno intensificare le verifiche nelle aree a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. In totale sono state ispezionate 175 attività, di cui 64 risultate irregolari. Le operazioni hanno portato all’adozione di 23 provvedimenti di chiusura immediata e a 33 diffide per non conformità igienico-sanitarie. Particolare attenzione è stata rivolta al settore dello street food: un food truck è stato sospeso “ad horas” perché privo di collegamenti per l’acqua potabile e lo scarico dei reflui. Significativi i dati nel comparto della ristorazione e distribuzione alimentare, dove i militari hanno sequestrato circa otto quintali di prodotti non conformi alle normative di sicurezza. Disposta inoltre la chiusura di nove ristoranti, tre supermercati, quattro panifici, due depositi alimentari, due kebab, una pescheria e un bar, tutti con gravi carenze igienico-sanitarie. Non sono mancate verifiche alle piscine pubbliche e private, tre delle quali inibite per l’assenza di procedure di prevenzione della legionellosi e dell’Haccp. Alcuni controlli sono stati svolti in collaborazione con i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro: nel salernitano è stata sospesa un’attività di ristorazione dove erano impiegati lavoratori “in nero”. Infine, considerato l’aumento estivo degli anziani accolti nelle strutture socio-assistenziali, i militari hanno verificato undici realtà tra case albergo, Rsa e comunità tutelari, riscontrando varie carenze organizzative e funzionali. In un caso, il Piano di Zona competente ha disposto la sospensione dell’attività, avendo accertato la presenza di ospiti oltre il limite consentito e la mancanza di personale qualificato.